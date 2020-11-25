Учительница в Петербурге нецензурно обругала шедшего в туалет ученика

Отец мальчика написал, что ему стыдно за поступок сына.

Учительница петербургской школы не пустила школьника в туалет и обматерила его. Видео, которое снял подросток, опубликовали в группе "Купчино — Фрунзенский район | Подслушано" во "ВКонтакте".

Учительница на перемене дежурили на этаже начальной школы и отказалась пускать в туалет старшеклассника. Она предложила пойти ему на 3 или 4 этаж, но не в туалет, который предназначен для детей. Педагог предложила помочиться школьнику в штаны, если он не хочет идти на другой этаж.

Не пускаю я тебя сюда, чмо такое! <…> В окно полетишь у меня. Запомни меня, первую учительницу, урод моральный. учительница

из видео также становится ясно, что, очевидно, ученик ведет себя не всегда прилично. И, вероятно, прошлые скандалы привели к такому исходу. В комментариях мнения разделились, кто-то написал, что таким учителям не место в школе, а кто-то отметил, что это отличный педагог и ее просто довели. Также один из пользователей отметил, что его сын учится в другой школе, но там также старшеклассникам запрещено ходить в туалеты начальной школы. Это общепринятое правило. Высказался и мужчина, который представился отцом мальчика, снимавшим видео. Он попросил прощения за сына.

Видео: ВК/ Купчино - Фрунзенский район | Подслушано (Дмитрий Алексеев)