Стало известно, петербуржцы какого возраста чаще обращаются к психологу

К психологам часто обращаются петербуржцы в возрасте от 26 до 35 лет.

В Петербурге зарегистрировано 618 психологов. Членами Санкт-Петербургского психологического общества являются 409 специалистов. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурской изданию "МК в Питере".

К психологам часто обращаются петербуржцы в возрасте от 26 до 35 лет. На втором месте горожане от 18 до 25 лет и от 36 до 45 лет. Согласно статистике, более взрослое поколение предпочитает обсудить проблемы с друзьями или не замечать их вовсе. В среднем одно посещение в Петербурге и Москве обойдется от 2 тыс. до 6,5 тыс. рублей. Стоимость зависит от высшего образования, сфер деятельности, опыта работы, известности и репутации врача.

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Фото: Piter.tv

