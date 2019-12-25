По ее словам, данный процесс необходимо регламентировать для защиты несовершеннолетних от негативного контента.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала закрепить в законе верификацию возраста пользователя в сети. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на доклад Москальковой за 2024 год.

В документе отмечается, что данный процесс необходимо регламентировать законодательно для защиты несовершеннолетних от негативного контента. Москалькова подчеркнула, что в настоящее время контент с маркировкой 18+ доступен любому интернет-пользователю, который поставит "галочку", подтверждая, что он якобы уже совершеннолетний.

Ранее мы сообщали, что Минцифры изучает предложение ограничить звонки через мессенджеры.

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