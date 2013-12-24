Эксперты оценили комфорт жизни в петербургских домах-муравейниках

Мнение специалистов разделились.

На Плесецкой улице в Приморском районе Петербурга вырос огромная многоэтажка. Эта и подобные новостройки часто становятся предметом разговоров о вреде домов-муравейников для города и его жителей. С помощью экспертов издание Spb.aif.ru разбиралось, насколько это мнение оправданно.

Как и в большинстве случаев, для комфорта жителей на первом этаже дома предусмотрены небольшие магазинчики и засеяны газоны. Тем не менее, из-за большого числа проживающих страдает транспортная доступность – поскольку ближайшее метро находится в 50 минутах быстрой ходьбы, гигантские очереди на автобус стали уже привычным явлением для собственников квартир. Без машины находиться в таких условиях довольно трудно.

Тем не менее, по мнению психолога Александра Клочкова, масштабы дома никак не связаны с комфортном проживающих в нём людей.

Понимаете, у каждого свое представление о счастье и комфорте. Поэтому говорить, что всем людям не подходят "муравейники", некорректно. Кроме того, никаких расстройств психики, проживая на 20-м этаже или в небольшой квартире, получить невозможно. Все-таки клаустрофобия и боязнь высоты – это фобии, которые чаще всего закладываются в детстве. Проблемы могут быть, если в комнате совсем нет окон, или на маленькой площади живет так много людей, что личного пространства не остается. Александр Клочков, психолог

Противоположная точка зрения высказывается социологом Николаем Соколовым: специалист уверен, что жизнь в современном городе в принципе противоестественна для организма человека.

...нам не подходят ни шум, ни электромагнитные поля, ни чрезвычайно высокая плотность населения. Но наше социальное начало развивается вопреки аргументам биологии. И хотя экологическое жилье за городом является сегодня мировым трендом, желающих жить в городских условиях гораздо больше. Города продолжают расти, формируя техническую среду, в которой уже сегодня можно прожить, не покидая ее пределов. А если технический прогресс обеспечит все необходимое в пределах одного дома – человек приспособится жить, не покидая или почти не покидая и его. Николай Соколов, социолог

Ранее мы сообщили о том, что более 6 тысяч петербургских семей стали многодетными с начала 2022 года.

Фото: Вероника Такмовцева / АиФ