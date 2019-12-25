Стало известно, откуда в Россию чаще всего привозят штамм коронавируса "дельта"

Привезен он был из-за границы.

Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, откуда в Россию чаще всего попадает штамм коронавируса "дельта". Об этом пишет "Профиль".

Попова подчеркнула, что чаще всего заразившиеся новым штаммом возвращаются в Россию из определенных стран.

Дельта-штамм – это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас точно показывают, что у них уже до 70-90% имеет место его распространение, и Соединенные Штаты, – сказала Попова в беседе с журналисткой Наилей Аскер-заде.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор призвал привить от коронавируса всех россиян.

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