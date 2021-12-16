Стало известно, от чего умер режиссер Виталий Мельников

Режиссер Виталий Мельников одолел ковид, однако не смог справиться с его последствиями.

Режиссер Виталий Мельников одолел ковид, однако не смог справиться с его последствиями. Об этом 22 марта рассказал зять режиссера, журналист Анатолий Аграфенин в беседе с "Петербургским дневником".

По словам Аграфенина, они еще не получили официальную справку с заключением врачей, где будет четко написана причина смерти. Несмотря на то что он болел, его смерть стала неприятной неожиданностью. Свои последние дни он провел в больнице рядом с дочерью.

Похороны режиссера должны состояться в пятницу, 25 марта, в Комарово.

В Петербурге умер режиссер и сценарист "Старшего сына" Виталий Мельников. Ему было 93 года.

Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"