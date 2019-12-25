Во время встречи не прозвучало предложений о проведении видеоконференции "в нормандском формате".

Стало известно об отсутствии у Киева нового плана по Донбассу, так как в представители Украины в Трехсторонней контактной группе не представили его для одобрения Москвы. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что российских дипломатов не посвятили в детали предстоящих переговоров.

Главный план урегулирования — это сам комплекс мер по выполнению Минских соглашений. источник "РИА Новостей"

Также, по его словам, во время встречи не прозвучало предложений о проведении видеоконференции "в нормандском формате" — хотя они анонсировались украинской стороной.

Ранее было опубликовано видео переброски эшелона БТР и танков ВСУ на Донбасс.

Фото: pixabay.com