Стало известно об отсутствии у Киева нового плана по Донбассу, так как в представители Украины в Трехсторонней контактной группе не представили его для одобрения Москвы. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что российских дипломатов не посвятили в детали предстоящих переговоров.
Главный план урегулирования — это сам комплекс мер по выполнению Минских соглашений.
источник "РИА Новостей"
Также, по его словам, во время встречи не прозвучало предложений о проведении видеоконференции "в нормандском формате" — хотя они анонсировались украинской стороной.
Ранее было опубликовано видео переброски эшелона БТР и танков ВСУ на Донбасс.
Фото: pixabay.com
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