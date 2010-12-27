Стало известно о пострадавших в ДТП с каршерингом на Энгельса

Четверо людей в средней степени тяжести, один – в тяжелой.

Сегодня ранним утром на проспекте Энгельса произошло ДТП с каршерингом. Иномарка была разбита вдребезги.

По информации отдела пропаганды УГИБДД 21-летний водитель арендованного автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся со стоящей на автобусной остановке "Газелью". Из-за столкновения "Хендай" вылетел на тротуар к знаку остановки.

Водитель каршеринга и трое его пассажиров, чьи данные пока уточняются, – в состоянии средней степени тяжести. Четвертая пассажирка, 20-летняя девушка, получила тяжелые травмы.

О состоянии находящихся в "Газели" не сообщалось.

А минувшей ночью на проспекте Культуры горел "Мерседес".

Фото: ВКонтакте