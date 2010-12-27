Водитель каршеринга на проспекте Энгельса не сможет вернуть арендованную машину

Автомобиль разбит вдребезги

Утро 19 октября для водителя каршеринга закончилось плачевно: арендованный автомобиль оказался разбитым вдребезги. Фотографии от очевидцев появились в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное" ВКонтакте.

Судя по фотографиям, легковушка столкнулась с маршруткой и вылетела на тротуар возле дома №48 по проспекту Энгельса, где находится автобусная остановка без павильона. В результате столкновения "Газель" пострадала несильно, а иномарку уже вряд ли можно вернуть в первоначальный вид.

По факту ДТП ведется проверка. О пострадавших информации пока нет.

Ранее молодого человека сбил автомобиль на "зебре" на Колпинском шоссе.

Фото: ВКонтакте