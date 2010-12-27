Водитель каршеринга на проспекте Энгельса не сможет вернуть арендованную машину

Утро 19 октября для водителя каршеринга закончилось плачевно: арендованный автомобиль оказался разбитым вдребезги. Фотографии от очевидцев появились в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное" ВКонтакте.
Судя по фотографиям, легковушка столкнулась с маршруткой и вылетела на тротуар возле дома №48 по проспекту Энгельса, где находится автобусная остановка без павильона. В результате столкновения "Газель" пострадала несильно, а иномарку уже вряд ли можно вернуть в первоначальный вид.
По факту ДТП ведется проверка. О пострадавших информации пока нет.
Ранее молодого человека сбил автомобиль на "зебре" на Колпинском шоссе.
Фото: ВКонтакте
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