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Молодого человека сбил автомобиль на "зебре" на Колпинском шоссе
Сегодня, 22:16
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nadezhda_sib

Молодого человека сбил автомобиль на "зебре" на Колпинском шоссе

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Пешеход получил серьезные травмы.

В пятницу, 18 октября, в 19-м часу вечера молодой человек попал под колеса автомобиля на Колпинском шоссе, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел к дома №40/1. По предварительной информации, иномарка сбила пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. За рулем находилась женщина 1968-го года рождения. В результате столкновения мужчина 1996-го года рождения получил травмы тяжелой степени тяжести. 

По факту произошедшего проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пешехода сбили на "зебре" в Приморском районе.

Фото: pixabay.com 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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Аноним
Сегодня 22:28

Какая то тварь сбила молодого парня, когда это закончится ?

 

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