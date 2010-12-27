Молодого человека сбил автомобиль на "зебре" на Колпинском шоссе

Пешеход получил серьезные травмы.

В пятницу, 18 октября, в 19-м часу вечера молодой человек попал под колеса автомобиля на Колпинском шоссе, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел к дома №40/1. По предварительной информации, иномарка сбила пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. За рулем находилась женщина 1968-го года рождения. В результате столкновения мужчина 1996-го года рождения получил травмы тяжелой степени тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пешехода сбили на "зебре" в Приморском районе.

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