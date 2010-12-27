Пассажир скончался после съезда легковушки в кювет в Приморском районе

Во второй половине дня 18 октября в Приморском районе произошло смертельное ДТП. Также на "зебре" сбили пешехода.

Вечером 18 октября в Приморском районе Петербурга иномарка по невыясненным обстоятельствам съехала в кювет. Водитель получил травмы средней степени тяжести, пассажир скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

По предварительным данным, ДТП произошло около 18:30 на дороге на Каменку на повороте на Парашютную улицу. В машине находилась женщина 1948-го года рождения, она погибла в результате аварии. Транспортным средством управлял мужчина 1949-го года рождения.

Ранее в Приморском районе случился инцидент на улице Оптиков, 33/1. По предварительным данным, под колеса автомобиля попала женщина 1985-го года рождения. Авария произошла в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, пострадавшая получила травмы средней степени тяжести.

По факту обоих ДТП проводится проверка.

Фото: pixabay.com, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"