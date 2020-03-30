Российский медик рассказала, что произойдет в случае соединения двух коронавирусов в человеческих клетках.

Стало известно о последствиях заражения несколькими коронавирусами. Об этом журналистам "Известий" рассказала завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. Специалист напомнила, что существует понятие реассортации. Эта способность подразумевает возможность родственных вирусом обмениваться гомологичными фрагментами.

Обмен генетических структур происходит при попадании в одну клетку. Например, при соединении человеческого и птичьего гриппов образуется новый патоген. В свою очередь он будет способен передаваться от человека к человеку.

Коронавирус уничтожает военное могущество США.

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