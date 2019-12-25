Он планирует поблагодарить граждан за участие в голосовании.

Президент России Владимир Путин может обратиться к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию. Об этом пишет РБК.

Один из источников издания отмечает, что глава государства обратится к населению сразу после того, как будут посчитаны голоса. Путин планирует поблагодарить граждан за участие в голосовании, а также за поддержку поправок — если большинство проголосует "за".

Отмечается, что также президент может дать ряд поручений органам власти. Больше о предстоящем телеобращении ничего неизвестно.

Ранее Путин одобрил выдвижение губернатора ХМАО на новый срок.