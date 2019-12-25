Путин одобрил выдвижение губернатора ХМАО на новый срок

Президент отметил, что регион хорошо обеспечен бюджетом.

Президент России Владимир Путин одобрил выдвижение губернатора Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Натальи Комаровой на новый срок. Выборы главы региона, которым она руководит с 2010 года, должны пройти в сентябре 2020.

Во время видеоконференции в Комаровой Путин отметил, что регион успешно развивается и назвал показатели внушительными. Это, по мнению президента, даёт ей право участвовать в предстоящих выборах.

Могу пожелать только вам успехов. Владимир Путин, президент России

По его словам, в ХМАО объём строительства превышает средний по стране. Количество жителей постоянно увеличивается из-за миграции и естественного прироста.

При этом Путин попросил обратить внимание на большое количество аварийного жилья в субъекте, а также на сокращение сельскохозяйственной продукции. Президент отметил, что регион хорошо обеспечен бюджетом, поэтому аварийное жильё можно расселить за счёт окружного бюджета.

Ранее Путин согласился объявить ЧС федерального уровня.