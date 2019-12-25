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Стало известно, нужна ли прививка переболевшим COVID-19
Сегодня, 15:18
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matveyvn

Стало известно, нужна ли прививка переболевшим COVID-19

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Голикова заявила, что переболевшим не стоит торопиться с вакцинацией.

Стало известно, нужна ли прививка переболевшим COVID-19. Об этом в своём материале пишет издание "Профиль".

Подчёркивается, что в России нет официальных ограничений для вакцинации. У человека не должно быть противопоказаний для прививки. Если же он болел коронавирусом, то с момента выздоравления должно пройти две недели. Однако глава российского Минздрава Михаил Мурашко выступал за то, чтобы вакцинировать всех, несмотря на историю болезни — чтобы победить пандемию коронавируса.

При этом в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи заявили, что необходимость в вакцинации зависит от того, насколько легко человек перенёс заболевание COVID-19.

Вице-премьер и глава антикоронавирусного штаба Татьяна Голикова заявила, что переболевшим не стоит торопиться с вакцинацией.

Ранее в Петербурге объяснили причину снижения заболеваемости коронавирусом на 75%.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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