Голикова заявила, что переболевшим не стоит торопиться с вакцинацией.

Стало известно, нужна ли прививка переболевшим COVID-19. Об этом в своём материале пишет издание "Профиль".

Подчёркивается, что в России нет официальных ограничений для вакцинации. У человека не должно быть противопоказаний для прививки. Если же он болел коронавирусом, то с момента выздоравления должно пройти две недели. Однако глава российского Минздрава Михаил Мурашко выступал за то, чтобы вакцинировать всех, несмотря на историю болезни — чтобы победить пандемию коронавируса.

При этом в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи заявили, что необходимость в вакцинации зависит от того, насколько легко человек перенёс заболевание COVID-19.

Вице-премьер и глава антикоронавирусного штаба Татьяна Голикова заявила, что переболевшим не стоит торопиться с вакцинацией.

Ранее в Петербурге объяснили причину снижения заболеваемости коронавирусом на 75%.

Фото: Piter.tv