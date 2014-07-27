Стало известно, насколько подорожают водные экскурсии в Петербурге

В этом году произойдет среднее увеличение стоимости 5 ─ 6 %.

В этом году в Петербурге подорожают водные экскурсии по рекам и каналам. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщают "Невские новости".

Как рассказал генеральный директор "Нева Тревел" Юрий Набатов, в этом году произойдет среднее увеличение стоимости 5 ─ 6 %. Набатов отметил, что спрос на речные прогулки не уменьшается. Предварительные продажи на сезон уже превысили 10 тыс. билетов, это позволяет судовладельцу прогнозировать охват не менее 900 тыс. пассажиров за сезон навигации.

По словам руководителя отдела продаж "Теплоход СПб" Натальи Дудниковой, в ближайшем будущем ожидается повышение цен. Сейчас в среднем около 700 рублей за дневную поездку, за ночную в среднем около 900 рублей. Стоимость аренды теплоходов мы уже немного подняли, по сравнению с прошлым годом.

Ранее мы писали, что шесть рек и каналов Петербурга стали путями регионального значения. Принятия решения давно ждали в Смольном.

Фото: Piter.tv

