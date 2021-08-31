Шесть рек и каналов Петербурга стали путями регионального значения

Принятия решения давно ждали в Смольном.

Часть петербургских рек и каналов включили в перечень водных путей регионального значения. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В список вошли реки Мойка, Фонтанка и Ждановка, а также Зимняя канавка, Крюков канал и канал Грибоедова, а также Кронверкский пролив. Статус водных объектов даст Смольному дополнительные возможности контролировать рынок водных прогулок по рекам и каналам. Ранее были сложности с тем, чтобы привлекать нарушителей к ответственности.

Напомним, что в Петербурге уже началась навигация для маломерных судов.

Фото: Piter.tv