Шесть рек и каналов Петербурга стали путями регионального значения

Часть петербургских рек и каналов включили в перечень водных путей регионального значения. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В список вошли реки Мойка, Фонтанка и Ждановка, а также Зимняя канавка, Крюков канал и канал Грибоедова, а также Кронверкский пролив. Статус водных объектов даст Смольному дополнительные возможности контролировать рынок водных прогулок по рекам и каналам. Ранее были сложности с тем, чтобы привлекать нарушителей к ответственности.
Напомним, что в Петербурге уже началась навигация для маломерных судов.
Фото: Piter.tv
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