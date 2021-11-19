В Петербург возвращаются прогулки по рекам и каналам

Разводка мостов стартовала в ночь с 9 на 10 апреля.

В Петербурге стартует сезон навигации с понедельника, 18 апреля. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Водные пути для маломерных судов открыли с 8 утра. Перевозчики, которые сегодня выйдут на реки и каналы Петербурга, должны соответствовать требованиям стандартам безопасности. Среди требований есть и санитарно-гигиенические.

До начала деятельность организации и индивидуальные предприниматели должны уведомить о начале или возобновлении деятельности через личный кабинет на сайте СПб ГБУ "Центр развития и поддержки предпринимательства". Как сообщили в Комитете, судовладельцы могут воспользоваться онлайн-сервисом для бронирования услуг по швартовке к городским причалам общего пользования на сайте.

Ранее стало известно о том, что от Петропавловской крепости до Адмиралтейской набережной можно будет добраться на пароме.

В комитете по развитию туризма придумали, как организовать переправу с одного берега на другой на время ремонта Биржевого моста. Паром начнет курсировать с мая. Интервал движения составит 10 минут.

Фото: Piter.tv