Власти Крыма прорабатывают дополнительные каналы поставок топлива

На полуострове действуют разные цены для физлиц и юрлиц, а с конца мая введены ограничения на продажу топлива.

Власти Крыма прорабатывают вопрос о дополнительных источниках поставок топлива на полуостров. Как сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин в видеообращении, опубликованном на странице министерства, регион ограничен источниками поставок светлых нефтепродуктов, и сейчас дополнительно прорабатываются меры по организации доставки по сухопутному пути.

Министр уточнил, что на сегодняшний день в розничном сегменте стоимость топлива составляет 79 рублей за литр бензина АИ-92, 86 рублей за АИ-95 и 85 рублей за дизельное топливо. При этом для юридических лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, цены несколько выше.

Напомним, из-за логистических сложностей с конца мая в Крыму и Севастополе действуют ограничения на продажу топлива. С 22 мая в Севастополе ввели лимит на отпуск бензина в объёме 20 литров на человека, а с 29 мая аналогичные ограничения начали вводить и в Крыму.

Ранее мы сообщили о том, что Канада ввела санкции против петербургских бирж.

Фото: Piter.TV