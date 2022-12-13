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Стало известно, на каких программах в российских вузах увеличат количество бюджетных мест
Сегодня, 18:47
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Стало известно, на каких программах в российских вузах увеличат количество бюджетных мест

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Дату реализации проекта пока не назвали.

В российских вузах увеличат число  бюджетных мест. Речь идет о программах, связанных с медициной и инженерным делом. Об этом сообщили на сайте кабинета министров. 

Поручение о расширении бюджетных мест дал  глава правительства России Михаил Мишустин. До 1 июня Минфин и Минпромторг разработают варианты реализации мероприятий, направленных на повышение у школьников интереса к обучению на  инженерно-технических факультетах.

Кроме того, власти должны будут предложить схемы по  увеличению бюджетных мест по медицинским специальностям  в университетах и колледжах.

Добавим, что в колледжах Петербурга в этом году выделят 2 тыс. дополнительных мест на бюджетной основе.

Ранее на Piter.tv: в рейтинг лучших вузов РФ вошли почти 40 учебных заведений из Петербурга.

Фото: Pxhere

Теги: бюджетные места в вузах, вузы, высшее образование, студенты, учеба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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