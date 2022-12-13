Стало известно, на каких программах в российских вузах увеличат количество бюджетных мест

В российских вузах увеличат число бюджетных мест. Речь идет о программах, связанных с медициной и инженерным делом. Об этом сообщили на сайте кабинета министров.
Поручение о расширении бюджетных мест дал глава правительства России Михаил Мишустин. До 1 июня Минфин и Минпромторг разработают варианты реализации мероприятий, направленных на повышение у школьников интереса к обучению на инженерно-технических факультетах.
Кроме того, власти должны будут предложить схемы по увеличению бюджетных мест по медицинским специальностям в университетах и колледжах.
Добавим, что в колледжах Петербурга в этом году выделят 2 тыс. дополнительных мест на бюджетной основе.
Ранее на Piter.tv: в рейтинг лучших вузов РФ вошли почти 40 учебных заведений из Петербурга.
Фото: Pxhere
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