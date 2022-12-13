В рейтинг лучших вузов РФ вошли почти 40 учебных заведений из Петербурга

Список пополнили СПбГУ, ИТМО и вуз имени Анатолия Собчака.

Почти 40 вузов Северной столицы вошли в рейтинг лучших российских университетов. Список составили аналитики сервиса hh.ru.

В процессе создания рейтинга эксперты опирались на информацию о самых востребованных специалистах на рынке труда, и вузов, которые они заканчивали. Как отметили авторы исследования, подобный топ служит ориентиром как для студентов, так и для работодателей и самих вузов.

На четвёртом месте в топе расположился СПбГУ: он стал первым среди петербургских вузов. Далее, на 15 месте, расположился университет ИТМО, а на 19-ом месте оказался новый вуз имени Анатолия Собчака.

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Фото: Piter.TV