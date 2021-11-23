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Стало известно, на что петербуржцы тратят деньги
Вчера, 22:56
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Стало известно, на что петербуржцы тратят деньги

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Большая часть средств уходит у жителей Северной столицы на продукты питания (29%).

Эксперты аналитического центра НАФИ выяснили, на что тратят семейный бюджет россияне и, в частности, петербуржцы. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 27 декабря.

Большая часть средств уходит у жителей Северной столицы на продукты питания (29%). По стране показатель достиг 31%. 

На втором месте у петербуржцев расположились одежда, обувь и транспорт (12%). После идут досуг и культура (8%), рестораны (7%) и образование (5%). Россияне тратят на культуру и учебу по 4%.

Ранее мы рассказывали о том, что прожиточный минимум в 2024 году в Петербурге будет увеличен до 16 535 рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: покупка продуктов, семейный бюджет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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