Семейные бюджеты петербуржцев кратно ниже московских

Семейный бюджет до 25 тыс. рублей в среднем по стране имеют 14% опрошенных, а от 100 тыс. рублей и больше – лишь 12% опрошенных в других регионах страны

Во вторник, 23 ноября, аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru поделились с Piter.tv данными опроса, согласно которому средний бюджет у жителей Петербурга колеблется от 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей и лишь 26% опрошенных это устраивает.

От 50 тыс. рублей до 75 тыс. рублей получают 17% семей. Чуть меньше, 10% опрошенных, заявили, что доход семьи не превышает 25 000 рублей в месяц. А у 19% семей доход в месяц составляет 75-100 тыс. рублей. Больше 100 000 рублей в месяц на семью – у 16%, еще 13% зарабатывают в целом на семью от 150 000.

Аналитики отметили, что это довольно высокие показатели в среднем по стране. Однако Москва всех обгоняет. Там у каждого пятого бюджет в семье от 100 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, у каждого четвертого еще больше – от 150 тыс. рублей.

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