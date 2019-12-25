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Стало известно, на что больше всего тратятся петербургские автомобилисты
Сегодня, 10:06
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nastya960

Стало известно, на что больше всего тратятся петербургские автомобилисты

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Самая расходная статья – оплата бензина.

Самыми затратными статьями расходов для российских автомобилистов являются бензин, а также оплата налогов и штрафов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на результаты исследования "Росгосстрах банка".

Самая расходная статья – оплата бензина. Второе место заняли налоги и штрафы и только после этого идут платные парковки, ремонт, сервисное обслуживание.

Москвичам больше всего приходится тратить на налоги, платные парковки. Петербуржцы больше других тратят на ремонт и обслуживание. При этом в Северной столице меньше всего водителей, которые считают бензин самой затратной статьей расходов.

Ранее специалист рассказал об эффективной экономии на топливе.

Фото: pixabay

Теги: автомобилисты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Общество, Автомобильные новости,

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