Специалист рассказал об эффективной экономии на топливе

Сэкономить можно втрое.

Автомобилисты смогут втрое сэкономить на топливе, перейдя с бензина на газомоторное топливо. Переход на газ окупится меньше, чем за год. Об этом РИА Новости рассказал аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин.

Например, в расчете на километр затраты на топливо для бензиновой Lada Vesta составят три рубля, для версии на компримированном природном газе (КПГ) — один рубль. Как пояснил эксперт, такая большая разница объясняется низкой стоимостью КПГ – более 16,5 рубля за кубометр. Но один кубометр КПГ практически равен литру бензина.

Стоимость переоборудования при этом существенно варьируется в зависимости от класса транспортного средства: переоборудовать легковушку можно от 85 тысяч рублей. Также есть возможность воспользоваться господдержкой, которая компенсирует стоимость переоборудования.

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