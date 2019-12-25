Стало известно, машины каких марок чаще всего угоняют в Петербурге

В тройке лидеров оказались "Кадиллак", "Тойота" и "Киа".

Эксперты назвали автомобильные марки, которые чаще всего оказывались угнанными у петербуржцев в 2019 году. Такими машинами стали "Тойота", "КИА" и "Кадиллак". Статистику предоставили аналитики "АльфаСтрахования".

В топ-10 по частоте угонов оказались также "Хендай Таксон" и "Хендай Солярис", "Митсубищи", "Форд Фокус". Примечательно, что разные автомобили марки "КИА" заняли сразу три строчки рейтинга.

Чаще всего иномарки похищают, чтобы впоследствии сбыть на запчасти. В ближайшее время, прогнозируют эксперты, такой преступный спрос будет расти из-за закрытых границ, ограниченных поставок автозапчастей и ухудшившейся экономической ситуации в стране. Более дорогие автомобили угонщики перегоняют в ближнее зарубежье, где "легализуют" их и перепродают. Люксовые машины, сделали наблюдение эксперты, в большинстве случаев исчезают с парковок торговых центров, поскольку угонщикам удобно считывать код ключа рядом с автовладельцем в толпе. Легковушки попроще угоняют с любой точки.

Ранее мы рассказывали, что полиция задержала угонщиков, возвращавших "ГАЗель" за выкуп.

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