Стало известно, что чаще посещают петербуржцы по "Пушкинской карте"

По словам Пиотровского, большой популярностью также пользуются мероприятия в Яани Кирик, на Тинькофф Арене.

Стало известно куда петербуржцы предпочитают ходить по "Пушкинской карте" из негосударственных участников акции в Петербурге. Об этом рассказал в своём телеграм-канале вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

В списке оказались "Севкабель Порт" – на выставку HYDRA по программе уже продали более 2000 билетов, а также театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова. Кроме этого, в топе находятся театр ЦЕХъ и Музей уличного искусства.

По словам Пиотровского, большой популярностью также пользуются мероприятия в Яани Кирик, на Тинькофф Арене.

Ранее в ЗакСе планируют создать "тепловые карты" по уборке от снега и мусора. На карте также отметят ответственных за уборку города от снега.

Фото: Telegram / Пиотровский Online