Стало известно, кто заказал убийство вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича

К преступлении замешан лидер "тамбовской" ОПГ Барсуков-Кумарин.

Стало известно, что к убийству бывшего вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича причастен лидер "тамбовской" ОПГ Владимир Барсуков-Кумарин. Об этом сообщил центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Исполнители преступления, которое произошло в 1997 году, дали признательные показания ФСБ. Они рассказали, что чиновника "заказал" Барсуков-Кумарин. Один из злоумышленников следил за Маневичем, а второй стрелял по машине, в которой находился вице-губернатор.

Фигуранты уголовного дела заявили, что "тамбовский" лидер лично передал им автомат Калашникова для убийства. Когда чиновник выезжал на Невский проспект с улицы Рубинштейна, в него попали пять пуль. По дороге в больницу Маневич умер.

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Фото: ИТАР-ТАСС