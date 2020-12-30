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Стало известно, кто временно возглавит администрацию Колпинского района вместо Повелия
Сегодня, 12:01
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Стало известно, кто временно возглавит администрацию Колпинского района вместо Повелия

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С 28 октября бывший глава района назначен на пост вице-губернатора.

Анатолия Повелия официально назначили вице-губернатором Петербурга. Исполнять обязанности главы администрации Колпинского района временно будет заместитель главы Юлия Логвиненко. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Смольного.

Дело в том, что до назначения Повелий руководил администрацией Колпинского района. Накануне его кандидатуру, предложенную губернатором Александром Бегловым, согласовали в ЗакСе.

Анатолий Повелий будет отвечать за сферу ЖКХ, благоустройство, районные администрации. 

Ранее вице-губернатором также стал выходец из районной администрации. За внутреннюю политику города теперь отвечает бывший глава Центрального района Максим Мейксин. 

Фото: Telegram / Пул78, сайт администрации СПб

Теги: анатолий повелий, вице-губернатор, колпинский район
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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