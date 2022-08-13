Стало известно, кто вошел в стартовый состав "Зенита" против ЦСКА

Игра пройдет на поле "Газпром Арены".

Сегодня, 13 августа, состоится матч "Зенита" с ЦСКА в рамках пятого тура Мир Российской Премьер-лиги. Игра пройдет на поле "Газпром Арены". Об этом сообщили в пресс-службе команды.

В стартовый состав на сегодняшнюю игру вошли Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Родригао, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Андрей Мостовой, Зелимхан Бакаев, Малком и Иван Сергеев. Ворота будет защищать Михаил Кержаков.

На скамье запасных своего часа будут ждать Георгий Королев, Вячеслав Караваев, Арсен Адамов, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Ерохин, Ярослав Михайлов, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра.

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Видео: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"