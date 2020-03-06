Стало известно, кто стал новым главой Росморречфлота

Соответствующий указ опубликован на сайте кабинета министров.

Стало известно, кто возглавил Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). Им стал бывший врио ведомства Александр Пошивай. Соответствующий указ опубликован на сайте кабинета министров.

Отметим, что в ноябре 2019 года российское правительство поделило полномочия тогдашнего главы Росморречфлота Юрия Цветкова между замминистром транспорта и ведомством. Цветков остался в статусе заместителя министра, Александр Пошивай временно возглавил ведомство.

Ранее мы сообщали о том, что атомную подлодку "Князь Владимир" передадут флоту до Дня Победы.