СМИ: ворота на границе с Эстонией протаранил петербургский бизнесмен

Сам инцидент произошел ночью 1 марта.

Ворота у пункта пропуска "Нарва" на границе с Эстонией пробил 46-летний петербуржец и IT-бизнесмен Анатолий Богданов. Инцидент произошел в ночь на 1 марта.

По сообщению эстонского портала ERR, нарвский суд уже приговорил водителя внедорожника"Мицубиши" к трем месяцам тюрьмы за незаконное пересечение границы. Автомобилист не думал останавливаться для пограничного контроля, а только разогнался и протаранил металлические ворота. В суде Богданов рассказал, что уехал из Петербурга без документов, а ворота снес в пылу психологического напряжения. Бизнесмен отметил, что выбирая между Россией или эвтаназией он бы предпочел второе и признался, что чувствует себя безопаснее с эстонской, а не российской полицией.

Богданов не намерен возвращаться в Россию и собирается учить эстонский. Как отмечает "Фонтанка", бизнесмен потерял ноги в аварии и в течение двух лет судился с городскими организациями и комитетами. Незадолго до побега в Эстонию Богданов попрощался с семьей и удалился из соцсетей.

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Фото: Дорожный инспектор \ "ВКонтакте"