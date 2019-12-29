В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в кота

Животное получило травмы.

В Петербурге задержали 55-летнего мужчину, который стрелял в кота британской породы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел 29 февраля в садоводстве "Вир-1". Подозреваемый стрелял в животное из предмета, похожего на пистолет. Кот получил травмы.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Максимальная санкция – 3 года лишения свободы. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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