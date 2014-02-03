Стало известно, кто пострадал в ДТП с автобусом Lux Express

Трое пассажиров были петербуржцами, одна гражданка германии, остальные пассажиры – граждане Латвии.

Стало известно, кто пострадал в аварии на трассе "Нарва" под Кингисеппом. В салоне было 18 человек. По данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, число пострадавших в аварии возросло до 20 человек.

Как пишут "Невские новости", трое пассажиров были петербуржцами, одна гражданка германии, остальные пассажиры – граждане Латвии. В пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что 12 пострадавших после осмотра медиков в приемном отделении больницы были отправлены на амбулаторное лечение.

Напомним, что авария произошла 10 октября около 13:20 на 105 км трассы. По предварительным данным, 1 человек погиб, 2 ранены. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. К дорожным органам претензий нет, отметили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"