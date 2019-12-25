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Автобус "Lux Express" попал в ДТП на трассе "Нарва"
Сегодня, 16:50
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Автобус "Lux Express" попал в ДТП на трассе "Нарва"

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Один человек, по предварительным данным, погиб.

Рейсовый автобус компании "Lux Express" попал в ДТП на трассе "Нарва" в Ленобласти. Он столкнулся с грузовиком "КАМАЗ". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла 10 октября около 13:20 на 105 км трассы. По предварительным данным, 1 человек погиб, 2 ранены.

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. К дорожным органам претензий нет, отметили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: дтп, пассажирский автобус, трасса нарва
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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