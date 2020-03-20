Стало известно, кто озвучил Магомаева в сериале на Первом канале

Голосом великого певца стал участник телепроектов "Голос" и "X-Factor" Никита Осин.

Участник телепроектов "Голос" и "X-Factor" Никита Осин озвучил Муслима Магомаева в одноименном биографическом сериале на Первом канале. Об этом артист написал в своем Instagram.

"Стал голосом великого Муслима Магомаева в одноименном сериале на Первом!" – заявил Осин.

Стоит отметить, что Никиту давно сравнивают с королем советской эстрады. Приглашение участвовать в озвучивании Магомаева стало для него "огромной честью и абсолютно новым опытом".

Первая серия сериала "Магомаев" вышла в эфире Первого канала 9 марта. Главные роли исполнили Милош Бикович (Муслим Магомаев) и Ирина Антоненко (Тамара Синявская).

Действие разворачивается в конце 1960-х гг. Во время записи концертной программы Муслим знакомится с оперной певицей Тамарой Синявской. Между королем советской эстрады и восходящей звездой Большого театра пробегает искра. Однако Тамара замужем, и Муслим не свободен. Но у настоящей любви нет преград, и судьба вновь сталкивает певцов, на этот раз в Париже.

Ранее Антоненко рассказала о своих отношениях с Биковичем.

Фото: кадр из трейлера YouTube / iVideos

Видео: YouTube/ Irina Antonenko, Х-фактор