Стало известно, кто возглавит "Зенит" в случае ухода из клуба Роберта Манчини

По некоторым данным, тренером "сине-бело-голубых" может стать бывший наставник "Милана" и "Торино".

В случае ухода Роберта Манчини из "Зенита" тренером петербургского клуба может стать бывший наставник "Милана" и "Торино" Синиша Михайлович. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио на своем официальном сайте.

По информации Марцио, руководство "сине-бело-голубых" уже ведет переговоры с 49-летним тренером. Отмечается, что последним местом работы Михайловича был итальянский "Торино". Оттуда он был уволен в январе 2018 года после поражения его команды в четвертьфинале в матче "Ювентус" — "Торино" (0:2).

Ранее Синиш Михайлович выступал за несколько сербских клубов, играл также за итальянские команды "Рома", "Сампдория", "Лацио" и "Интер". В качестве тренера он работал в итальянских "Интере", "Болонье", "Катании", "Фиорентине", "Сампдории", "Милане" и "Торино", кроме того, возглавлял сборную Сербии.

Ранее мы писали, Криштиану Роналду повторил собственный рекорд. Нападающий мадридского "Реала" забил в 12 последних матчах 22 мяча.

Фото: Instagram / zenit_spb