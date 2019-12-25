На "Газпром Арене" футбольные матчи пройдут с 30% заполняемостью в сентябре

Так, около 20 тыс. болельщиков смогут посетить домашние матчи "Зенита".

В пятницу, 10 сентября, стало известно, что в сентябре футбольные встречи на "Газпром Арене" пройдут с 30% заполняемостью стадиона. Так, около 20 тыс. болельщиков смогут посетить домашние матчи "Зенита". Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Как написал Пиотровский в своем Telegram-канале, федеральный Роспотребнадзор согласовал увеличение количества болельщиков на сентябрь. Он подчеркнул, что к играм будут допущены зрители, имеющие QR -код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.

В этом месяце на стадионе пройдут три матча: 11 сентября "Зенит" сыграет против "Ахмата", 25 сентября — с "Крылья Советов" и 29 сентября — с "Мальмё".

Ранее Сердар Азмун может покинуть "Зенит" летом 2022 года. Форвардом заинтересованы "Милан" и "Рома".

Фото: Piter.tv