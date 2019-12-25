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На "Газпром Арене" футбольные матчи пройдут с 30% заполняемостью в сентябре
Сегодня, 14:34
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На "Газпром Арене" футбольные матчи пройдут с 30% заполняемостью в сентябре

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Так, около 20 тыс. болельщиков смогут посетить домашние матчи "Зенита".

В пятницу, 10 сентября, стало известно, что в сентябре футбольные встречи на "Газпром Арене" пройдут с 30% заполняемостью стадиона. Так, около 20 тыс. болельщиков смогут посетить домашние матчи "Зенита". Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Как написал Пиотровский в своем Telegram-канале, федеральный Роспотребнадзор согласовал увеличение количества болельщиков на сентябрь. Он подчеркнул, что к играм будут допущены зрители, имеющие QR -код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание. 

В этом месяце на стадионе пройдут три матча: 11 сентября "Зенит"  сыграет против "Ахмата", 25 сентября —  с "Крылья Советов" и 29 сентября —  с "Мальмё".

Ранее Сердар Азмун может покинуть "Зенит" летом 2022 года. Форвардом заинтересованы "Милан" и "Рома".

Фото: Piter.tv

Теги: газпром арена, зенит, сине-бело-голубые, футбольные матчи
Категории: Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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