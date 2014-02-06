Сердар Азмун может покинуть "Зенит" летом 2022 года

Форвардом заинтересованы "Милан" и "Рома".

Нападающий Сердар Азмун может покинуть петербургский футбольный клуб "Зенит" летом 2022 года. Об этом сообщило издание Calciomercato.com.

По информации издания, иранец хочет покинуть РПЛ, чтобы попробовать себя в более сильной лиге. Источник утверждает, что 26-летним форвардом уже заинтересовались "Милан" и "Рома".

Сердар Азмун выступает за "Зенит" с 2019 года. До этого он играл в "Рубине" и "Ростове". Вместе с сине-бело-голубыми иранец трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок России. В текущем сезоне нападающий забил пять мячей в шести матчах. Его трансферная стоимость оценивается в 25 млн евро.

Ранее мы писали, что Клаудиньо и Малком пропустят два матча "Зенита", из-за того что клуб вызвал их из Бразилии.

Фото: Telegram / ФК "Зенит"