Клаудиньо и Малком пропустят два матча "Зенита", из-за того что клуб вызвал их из Бразилии

В ФИФА отреагировали на жалобу Бразильской конфедерации футбола

Игроки "Зенита" из Бразилии Малком и Клаудиньо пропустят две предстоящие игры клуба. Такое решение приняла ФИФА, сообщили в "РИА Новости" со ссылкой на источник.

Сине-бело-голубых наказали за то, что руководство клуба потребовало футболистов вернуться в Россию, когда тех вызвали в сборную Бразилии. Бразильская конфедерация футбола направила жалобу в ФИФА.

Малком и Клаудиньо не смогут сыграть за "Зенитах" в матчах против "Ахмата" 11-го сентября и против "Челси" 14-го сентября.

Ранее в "Зените" рассказали, почему клуб пошел на конфликт с Федерацией футбола Бразилии.

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"