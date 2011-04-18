Клаудиньо и Малком пропустят два матча "Зенита", из-за того что клуб вызвал их из Бразилии

Игроки "Зенита" из Бразилии Малком и Клаудиньо пропустят две предстоящие игры клуба. Такое решение приняла ФИФА, сообщили в "РИА Новости" со ссылкой на источник.
Сине-бело-голубых наказали за то, что руководство клуба потребовало футболистов вернуться в Россию, когда тех вызвали в сборную Бразилии. Бразильская конфедерация футбола направила жалобу в ФИФА.
Малком и Клаудиньо не смогут сыграть за "Зенитах" в матчах против "Ахмата" 11-го сентября и против "Челси" 14-го сентября.
Ранее в "Зените" рассказали, почему клуб пошел на конфликт с Федерацией футбола Бразилии.
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"
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