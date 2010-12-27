Стало известно, кто из чиновников Смольного скрывает биографию

На официальном сайте администрации Санкт-Петербурга отсутствует информация о нескольких людях, занимающих высокие должности.

Стало известно, кто из чиновников Смольного скрывает свою биографию. На официальном сайте администрации Санкт-Петербурга отсутствует информация о нескольких людях, занимающих высокие должности. В их числе новички и те, кто работает на благо города давно. Об пишет "Газета Спб".

В частности, на сайте нельзя найти биографию и.о. председателя Комитета по делам записи актов гражданского состояния Александра Забайкина. Также отсутствует информация о начальнике Управления социального питания Наталье Петровой, главе администрации Пушкинского района Владимире Омельницком и других чиновниках.

Пресс-служба администрации губернатора на запрос предоставить информацию об этих людях перенаправила в органы, которые возглавляют чиновники. Однако в первом же комитете, куда обратились журналисты, в предоставлении биографии руководителя отказали.

"Направить фотографию председателя Комитета по делам записи актов гражданского состояния не представляется возможным", — ответили в комитете, имея в виду Александра Забайкина.

Ранее мы писали, что петербуржцев предупредят об отключении тепла по СМС.

Фото: скриншот / сайт администрации Санкт-Петербурга