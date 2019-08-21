В Генконсульстве Финляндии в Петербурге рассказали, кому готовы выдавать шенгенские визы

В дипмиссии могут обслужить лишь три категории граждан.

В Генконсульстве Финляндии в Петербурге рассказали, какие категории граждан могут получить визу в период пандемии коронавируса. Информация появилась 4 июня на официальном сайте дипмиссии.

Заявление на оформление визы могут принять только от близких родственников финнов, которые собираются в Финляндию на похороны, водителей международных грузов и людей, имеющим дипломатические и служебные паспорта. Записаться в визовый отдел нужно заранее по электронной почте учреждения. Туристам и остальным категориям граждан визит в генкосульство пока ничего не принесет.

В июне, согласно информации на сайте, Генкосульство не будет работать 12, 19 и 24 июня. Визовый отдел принимает звонки по будням с 9.00 до 12.00.

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