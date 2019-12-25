"Известия": ФРГ не планирует вводить полный запрет на выдачу виз россиянам

Европейский дипломат оценил предупреждение главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля.

Немецкое федеральное правительство в настоящее время не планирует вводить полный запрет на выдачу виз для российских граждан. Соответствующими сведениями поделились отечественные журналисты из газеты "Известия". В СМИ сослались на информацию, полученную от собственного европейского дипломатического источника. Ранее мировой общественности министр по иностранным делам Германии Йоханн Вадефуль объявил, что местные власти из Берлина ужесточат контроль при въезде на территорию страны для граждан России.

У Германии нет планов вводить полный запрет на выдачу виз россиянам. источник в СМИ

Штампы уходят в прошлое: в США хотят поменять правила въезда для туристов.

Фото: pxhere.com