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Стало известно, кому показана компьютерная томография
Сегодня, 21:43
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smirenny

Стало известно, кому показана компьютерная томография

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Сделать КТ можно по направлению врача скорой и участкового доктора.

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева в эфире телеканала "Санкт-Петербург" объяснила, кому может понадобиться компьютерная томография.

На КТ направляет или врач скорой, или ваш участковый врач. Так, участковый доктор дает направление при легкой форме заболевания, а врач скорой может направить на КТ при ухудшении состояния. После результатов принимается решение о госпитализации. 

При поражении 25% легких пациента направляют в больницу. Эксперт отметила, что больше половины больных отправляют лечиться дома. 

Ранее мы писали, что комздрав объяснил, когда можно лечиться от коронавируса дома.

Фото: Piter.TV

Теги: компьютерная томография, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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