Стало известно, кому показана компьютерная томография

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева в эфире телеканала "Санкт-Петербург" объяснила, кому может понадобиться компьютерная томография.
На КТ направляет или врач скорой, или ваш участковый врач. Так, участковый доктор дает направление при легкой форме заболевания, а врач скорой может направить на КТ при ухудшении состояния. После результатов принимается решение о госпитализации.
При поражении 25% легких пациента направляют в больницу. Эксперт отметила, что больше половины больных отправляют лечиться дома.
Ранее мы писали, что комздрав объяснил, когда можно лечиться от коронавируса дома.
Фото: Piter.TV
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