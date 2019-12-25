Стало известно, кому показана компьютерная томография

Сделать КТ можно по направлению врача скорой и участкового доктора.

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева в эфире телеканала "Санкт-Петербург" объяснила, кому может понадобиться компьютерная томография.

На КТ направляет или врач скорой, или ваш участковый врач. Так, участковый доктор дает направление при легкой форме заболевания, а врач скорой может направить на КТ при ухудшении состояния. После результатов принимается решение о госпитализации.

При поражении 25% легких пациента направляют в больницу. Эксперт отметила, что больше половины больных отправляют лечиться дома.

Ранее мы писали, что комздрав объяснил, когда можно лечиться от коронавируса дома.

Фото: Piter.TV