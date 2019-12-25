Комздрав объяснил, когда можно лечиться от коронавируса дома

В соцсети вышла памятка от комздрава.

Днем в субботу в соцсети комитета по здравоохранению Петербурга вышла памятка, когда необходима госпитализации после проведения компьютерной томографии, а когда можно остаться дома.

Специалисты объяснили, что есть некая "эмпирическая" визуальная шкала оценки примерного объема уплотненной легочной ткани в легких.

КТ – 0: отсутствие характерных проявлений

КТ-1: минимальный объем/распространенность <25% объема легких

КТ-2: средний объем /распространенность 25-50% объема легких

КТ-3: значительный объем/ распространенность 50-75% объема легких

КТ-4: критический объем/распространенность свыше 75 % объема легких объяснение шкалы.

При КТ-1 пациенту разрешается отправиться домой, либо в госпиталь "Ленэкспо". При КТ 2-4 больного госпитализируют в специализированное учреждение.

Ранее мы писали, что в Петербурге ищут доноров для тестирования на антитела к COVID-19.

Фото: Piter.TV