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Комздрав объяснил, когда можно лечиться от коронавируса дома
Сегодня, 20:40
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smirenny

Комздрав объяснил, когда можно лечиться от коронавируса дома

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В соцсети вышла памятка от комздрава.

Днем в субботу в соцсети комитета по здравоохранению Петербурга вышла памятка, когда необходима госпитализации после проведения компьютерной томографии, а когда можно остаться дома. 

Специалисты объяснили, что есть некая "эмпирическая" визуальная шкала оценки примерного объема уплотненной легочной ткани в легких. 

КТ – 0: отсутствие характерных проявлений
КТ-1: минимальный объем/распространенность <25% объема легких
КТ-2: средний объем /распространенность 25-50% объема легких
КТ-3: значительный объем/ распространенность 50-75% объема легких
КТ-4: критический объем/распространенность свыше 75 % объема легких

объяснение шкалы.

При КТ-1 пациенту разрешается отправиться домой, либо в госпиталь "Ленэкспо". При КТ 2-4 больного госпитализируют в специализированное учреждение. 

Ранее мы писали, что в Петербурге ищут доноров для тестирования на антитела к COVID-19.

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, комитет по здравоохранению, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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