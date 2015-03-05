Стало известно количество жизненно важных лекарств, которые Россия закупала за границей

России нет аналогов 186 рецептурных лекарственных препаратов. Из них 178 входят в список жизненно важных.

Стало известно, что в России нет аналогов 186 рецептурных лекарственных препаратов. Из них 178 входят в список жизненно важных. Об этом рассказала исполнительный директор некоммерческого партнерства "Аптечная гильдия" Елена Неволина в беседе с телеканалом "360".

По словам Неволиной, это небольшое количество лекарств. Большинство препаратов страна производит самостоятельно, однако некоторые компоненты для них закупаются за валюту. Она добавила, что "обещают, что наладят выпуск. У нас просто нет другого выход".

На сегодняшний день делать прогноз по ценам и дефициту невозможно. Ситуация меняется постоянно в условиях нестабильного курса рубля.

Ранее Матвиенко призвала не допустить роста цен на продовольствие и лекарства. В СФ РФ рассказали, что бизнесу следует помогать правительству бороться с санкционным давлением.

Фото: Piter.tv

