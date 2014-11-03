Стало известно, кого признали лучшим игроком матча "Зенита" с "Уфой"

Свой первый гол забил Данил Круговой.

Лучшим игроком матча "Зенита" - "Уфа" стал Данил Круговой. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Напомним, футбольный матч 20-го тура Российской премьер-лиги начался в 16:30. Игра завершила победой петербургского клуба, спортсмены забили 2 мяча. Один из голов - за Данилой Круговым.

Очень рад тому, что у меня получилось. Гол получился курьезным — я бил по мячу, Голубев подставил ногу, получился рикошет, и мяч полетел в девятку. Данил Круговой, "Зенит"

Тренер Сергей Семак поздравил футболистов с победой и назвал ее заслуженной. По словам наставника, игра была тяжелой.

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Фото: пресс-служба ФК "Зенит"