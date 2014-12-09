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В Пулково встретили паралимпийца Ивана Васильева
Сегодня, 12:53
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В Пулково встретили паралимпийца Ивана Васильева

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Ребята вернулись на родину из Китая 6 марта.

Петербуржца Ивана Васильева, который вернулся из Пекина с Паралимпийских игр, встретили 6 марта в Пулково. Кандидат в мастера спорта России не успел принять участие в соревнованиях, так как сборную Россию отстранили из-за ситуации на Украине.

Волонтеры и чиновники устроили спортсмену сюрприз и поддержали его по возвращении на родину. 

Иван Васильев является бронзовым призёром чемпионата России по горнолыжному спорту спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Молодому человеку 15 лет. 

Он долго шёл к участию на Олимпиаде, готовился, и очень жаль, что ему пришлось вернуться домой, даже не приняв участие в играх. Но мы не сдаёмся, обязательно поддержим Ваню, сделаем все возможное, чтобы он смог реализовать свой спортивный потенциал на местных соревнованиях.

Борис Пиотровский.

В Паралимпийском комитете России с решением Международного паралимпийского комитета были не согласны, так как считают его политически ангажированным. 

Фото: Борис Пиотровский 

Теги: иван васильев, паралимпиада, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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