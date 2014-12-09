В Пулково встретили паралимпийца Ивана Васильева

Петербуржца Ивана Васильева, который вернулся из Пекина с Паралимпийских игр, встретили 6 марта в Пулково. Кандидат в мастера спорта России не успел принять участие в соревнованиях, так как сборную Россию отстранили из-за ситуации на Украине.
Волонтеры и чиновники устроили спортсмену сюрприз и поддержали его по возвращении на родину.
Иван Васильев является бронзовым призёром чемпионата России по горнолыжному спорту спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Молодому человеку 15 лет.
Он долго шёл к участию на Олимпиаде, готовился, и очень жаль, что ему пришлось вернуться домой, даже не приняв участие в играх. Но мы не сдаёмся, обязательно поддержим Ваню, сделаем все возможное, чтобы он смог реализовать свой спортивный потенциал на местных соревнованиях.
Борис Пиотровский.
В Паралимпийском комитете России с решением Международного паралимпийского комитета были не согласны, так как считают его политически ангажированным.
Фото: Борис Пиотровский
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