В Пулково встретили паралимпийца Ивана Васильева

Ребята вернулись на родину из Китая 6 марта.

Петербуржца Ивана Васильева, который вернулся из Пекина с Паралимпийских игр, встретили 6 марта в Пулково. Кандидат в мастера спорта России не успел принять участие в соревнованиях, так как сборную Россию отстранили из-за ситуации на Украине.

Волонтеры и чиновники устроили спортсмену сюрприз и поддержали его по возвращении на родину.

Иван Васильев является бронзовым призёром чемпионата России по горнолыжному спорту спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Молодому человеку 15 лет.

Он долго шёл к участию на Олимпиаде, готовился, и очень жаль, что ему пришлось вернуться домой, даже не приняв участие в играх. Но мы не сдаёмся, обязательно поддержим Ваню, сделаем все возможное, чтобы он смог реализовать свой спортивный потенциал на местных соревнованиях. Борис Пиотровский.

В Паралимпийском комитете России с решением Международного паралимпийского комитета были не согласны, так как считают его политически ангажированным.

Фото: Борис Пиотровский