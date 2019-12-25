Стало известно, кого навестит Дед Мороз во время пандемии

Дед Мороз не будет надевать маску и встречи с ним, скорее всего, будут проходить на улице.

Несмотря на пандемию, Деды Морозы все равно посетят некоторых детей в этом году. Об этом радио Sputnik рассказала основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор.

Дед Мороз не будет надевать маску и встречи с ним, скорее всего, будут проходить на улице. Если Деда Мороза приглашают в дом, то он придет только туда, где никто не болеет на данный момент.

На массовые поздравления детей в режиме онлайн Деды Морозы также не будут переходить.

Однако, в этом году главный Дед Мороз страны не посетит Дворцовую площадь в Петербурге и большая часть новогодних мероприятий будет перенесена в онлайн-формат.

Фото: Piter.TV