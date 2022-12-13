Стало известно, когда закроется на просушку парк "Монрепо"

Парки закрывают, чтобы после обильного таяния снега восстановились газоны и дорожки.

В Выборге парк "Монрепо" закроют на просушку 17 апреля. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Во время просушки парк будут готовить к летнему сезону. Сотрудники заповедника посадят газон, кустарники, деревья и цветы. Кроме того, они восстановят дорожки.

Посетители смогут попасть в парк 30 апреля. В прошлом году его закрывали до конца мая.

Парки закрывают, чтобы после обильного таяния снега восстановились газоны и дорожки. Почва сильно переувлажнена из-за перепадов температур. Просушка обычно длится около месяца.

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Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"